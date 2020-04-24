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Источник Правда.Ру

"Реал" возобновит тренировки 4 мая

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Реал" вернётся к тренировочному процессу 4 мая. Все футболисты будут протестированы на коронавирус, сообщает Marca.

Клуб рекомендовал игрокам тренироваться мелкими группами. Кроме того, футболисты будут покидать тренировки максимально быстро.

Базу "Реала" закрыли в начале марта, когда у игрока баскетбольной команды клуба Трэя Томпкинса выявили коронавирус.

Чемпионат Испании по футболу был остановлен из-за пандемии. Лига планирует доиграть турнир. Командам необходимо провести 11 туров.

"Реал" занимает второе место, набрав 56 очков. От "Барселоны" мадридцы отстают на два очка.

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