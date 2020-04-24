Чемпионат Кореи по футболу стартует 8 мая

В Корее принято решение о старте футбольного сезона. Чемпионат К-лиги начнётся 8 мая. Первые игры пройдут без зрителей, сообщает Reuters.

Чемпионат будет проводиться в усечённом формате. Вместо 38 игр команды проведут по 27.

Перед играми будут приняты меры безопасности по борьбе с коронавирусом. В том случае если у кого-либо из участников матча будет найден COVID-19, команда не станет проводить встречи на протяжении двух недель.

Чемпионат Кореи по футболу

В К-лиге принимают участие 12 команд. Они проведут два круга, после чего поделятся на две шестёрки. После этого сыграют ещё один круг: