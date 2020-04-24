В Ливерпуле расследуют влияние матча ЛЧ на вспышку коронавируса

Власти Ливерпуля начали расследование по матчу Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Атлетико", который состоялся 11 марта. Мэр города Джо Андерсон хочет установить степень влияния этого мероприятия на вспышку коронавируса в городе, сообщает Liverpool Echo.

На матч тогда прибыли 3 тыс. испанских фанатов. На тот момент в Испании были выявлены первые случаи заражения COVID-19. Расследование проведёт директор службы здравоохранения Мэтт Эштон.

"Я попросил Мэтта Эштона и его команду провести полное расследование любой потенциальной связи между этим матчем и ситуацией с коронавирусом в городе", — заявил Андерсон.

Коронавирус в Великобритании

На данный момент в стране зафиксировано более 138 тыс. случаев заражения COVID-19. Зафиксировано более 18 тыс. летальных исходов.