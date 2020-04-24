"Локомотив" и "Ахмат" нашли новых спонсоров

Российские футбольные клубы в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, ведут поиски новых источников финансирования. По сведениям "РБ-Бизнес", "Локомотив" и "Ахмат" подписали новые спонсорские контракты.

"Локомотив" и дочка РЖД

Футбольный клуб "Локомотив" и ООО "Энергопромсбыт" подписали спонсорский контракт. Договор будет действовать до конца 2020 года. По контракту "Локо" получит 70 млн рублей.

"Энергопромсбыт" — дочерняя фирма РЖД, основного спонсора "Локомотива". С 1 апреля 2019 года "Энергопромсбыт" был спонсором женской футбольной команды железнодорожников.

"Ахмат" и банк

Грозненский "Ахмат" заключил соглашение с "Россельхозбанком". Реклама финансовой организации будет на стадионе "Ахмат-Арена" до конца 2021 года.

Стоимость соглашения составляет 12 млн рублей. О соглашении должны официально объявить позже.