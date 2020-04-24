Мать Неймара рассталась с 23-летним спортсменом, узнав о его неверности

Мать футболиста "ПСЖ" Неймара Надин Гонсалвес разорвала отношения с популярным в Бразилии киберспортсменом Тиагом Рамосом. По сведениям Daily Mail, причина разрыва между 52-летней женщиной и 23-летним не совсем обычная.

Надин узнала, что Тиаго до неё встречался с мужчинами. Журналисты узнали о связях игрока команды 4k Easy с актёром Карлиньосом Майей, а также личным поваром Неймара.

Отношения между Надин и Тиаго не продлились и одного месяца.