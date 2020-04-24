Глава РУСАДА рассказал об опасности коронавируса для карьеры спортсмена

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что учёные сейчас изучают влияние коронавируса COVID-19 на спортсменов. По его словам, атлеты могут из-за заражения завершить карьеру.

Ганус отметил, что поражение лёгких может помешать профессиональному спортсмену выступать на прежнем уровне.

"Спортсменов надо беречь, это наш хрустальный шар. Коронавирус — удар по легким, а легкие для спортсмена — это все. Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры", — заявил Ганус в интервью "РИА Новости".

Вместе с тем, глава РУСАДА отметил, что не все спортсмены, заразившиеся новым вирусом, потеряют карьеру. Всё зависит от тяжести заболевания.