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Источник Правда.Ру

Глава РУСАДА рассказал об опасности коронавируса для карьеры спортсмена

Спорт

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что учёные сейчас изучают влияние коронавируса COVID-19 на спортсменов. По его словам, атлеты могут из-за заражения завершить карьеру.

Ганус отметил, что поражение лёгких может помешать профессиональному спортсмену выступать на прежнем уровне.

"Спортсменов надо беречь, это наш хрустальный шар. Коронавирус — удар по легким, а легкие для спортсмена — это все. Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры", — заявил Ганус в интервью "РИА Новости".

Вместе с тем, глава РУСАДА отметил, что не все спортсмены, заразившиеся новым вирусом, потеряют карьеру. Всё зависит от тяжести заболевания.

"Окончательный вердикт можно будет сделать после завершения данных исследований. Конечно, многое зависит от тяжести, но тем не менее", — заявил Ганус.

Темы русада юрий ганус коронавирус
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