Парфёнов считает, что к футболистам относятся несправедливо

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов высказал мнение по поводу "зажравшихся" футболистов. По мнению специалиста, так их будут называть даже в том случае, если игроки будут рассказывать о том, как помогают людям.

"Ну, конечно, у нас в стране они (футболисты) при любых раскладах зажравшиеся. Такие слова неприятно слушать. Я не из тех людей, кто считает чужие деньги, и никого не собираюсь защищать. Но у нас достаточно профессий, где люди зарабатывают прилично", — приводят РИА "Новости" слова Парфёнова.

Тренер отметил, что он и футболисты с пониманием отнесутся к решению "Урала" о снижении зарплаты. Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что пока не собирается сокращать выплаты игрокам.