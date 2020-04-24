Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов высказал мнение по поводу "зажравшихся" футболистов. По мнению специалиста, так их будут называть даже в том случае, если игроки будут рассказывать о том, как помогают людям.
"Ну, конечно, у нас в стране они (футболисты) при любых раскладах зажравшиеся. Такие слова неприятно слушать. Я не из тех людей, кто считает чужие деньги, и никого не собираюсь защищать. Но у нас достаточно профессий, где люди зарабатывают прилично", — приводят РИА "Новости" слова Парфёнова.
Тренер отметил, что он и футболисты с пониманием отнесутся к решению "Урала" о снижении зарплаты. Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что пока не собирается сокращать выплаты игрокам.
"Мы понимаем ситуацию, сокращение зарплат в это тяжелое время будет во благо команды. И если эти деньги пойдут на помощь врачам, простым работникам клуба, то лишних вопросов быть не может", — заявил Парфёнов.
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