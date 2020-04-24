Шестёркин объяснил, почему остался в США на время пандемии

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США. Хоккеист на время переехал во Флориду, где ситуация с эпидемией лучше, чем в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке в десять раз больше заразившихся COVID-19 и в 20 раз больше смертельных случаев. По словам Шестёркина, он хотел уехать в Россию на время остановки НХЛ, но этого не получилось.

"Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. В том же лифте ездить, кнопки нажимать", — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

Шестёркин также рассказал о ситуации с самоизоляцией во Флориде. По его словам, передвигаться по улице можно, но люди держат дистанцию.