УЕФА назвал причины, по которым можно завершить чемпионат досрочно

УЕФА на заседании исполнительного комитета, которое состоялось в режиме видеоконференции, назвал причины, по которым лиги могут не доигрывать национальные чемпионаты. Союз призвал всё же завершить сезон, но заявил, что в некоторых странах могут быть уважительные причины для того, чтобы это не делать.

Во-первых, это наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований. В таком случае клубы могут не успеть доиграть сезон в "приемлемые" сроки.

Во-вторых, это непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным. В УЕФА опасаются, что в таком случае будет поставлена финансовая стабильность чемпионатов.

Принципы распределения еврокубковых путёвок

УЕФА назвал принципы, по которым может состояться распределение путёвок в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Оно будет соответствовать спортивному принципу и таким пунктам:

процедура выбора клубов должна базироваться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В затруднительных случаях национальные ассоциации и лиги должны иметь возможность определить окончательные позиции клубов в национальных соревнованиях с учетом специфических обстоятельств каждого соревнования;

окончательное распределение путевок в клубные турниры УЕФА должно быть утверждено соответствующими компетентными организациями на внутреннем уровне.

Фактически это означает, что путёвки в еврокубки будут распределены по турнирной таблице на момент остановки чемпионата.