УЕФА на заседании исполнительного комитета, которое состоялось в режиме видеоконференции, назвал причины, по которым лиги могут не доигрывать национальные чемпионаты. Союз призвал всё же завершить сезон, но заявил, что в некоторых странах могут быть уважительные причины для того, чтобы это не делать.
Во-первых, это наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований. В таком случае клубы могут не успеть доиграть сезон в "приемлемые" сроки.
Во-вторых, это непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным. В УЕФА опасаются, что в таком случае будет поставлена финансовая стабильность чемпионатов.
УЕФА назвал принципы, по которым может состояться распределение путёвок в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Оно будет соответствовать спортивному принципу и таким пунктам:
Фактически это означает, что путёвки в еврокубки будут распределены по турнирной таблице на момент остановки чемпионата.
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