Бундеслига готова возобновить чемпионат 9 мая

Гендиректор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил, что чемпионат в первой и второй Бундеслигах может быть возобновлён 9 мая. Клубы готовы к такому развитию событий, но разрешение на проведение матчей должны дать власти.

Ранее сообщалось, что Бундеслига будет возобновлена матчами без зрителей. На игры допустят 239 человек, среди которых футболисты, персонал клубов и стадионов.

"Бундеслига будет готова возобновить турнир 9 мая. Но немецкая футбольная лига не принимает решения. Правительство должно принять решение, когда это будет возможно", — приводит SportBuzzer слова Зайферта.

Приостановка Бундеслиги

Чемпионат был остановлен после 25-го тура. Командам осталось провести 9 туров, а также полуфинальные матчи и финал Кубка Германии.