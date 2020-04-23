Волейбольные еврокубки досрочно завершены из-за коронавируса

Европейская конфедерация волейбола (CEV) решила не доигрывать европейские соревнования. Из-за пандемии коронавируса не будут завершены Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова, сообщает пресс-служба CEV.

Лига чемпионов

В ЛЧ мужской турнир был остановлен на стадии 1/4 финала. От России участие продолжали "Кузбасс" (Кемерово) и "Факел" (Новый Уренгой).

В женском турнире на стадии 1/4 финала московское "Динамо" проиграло турецкому "Вакифбанку".

Кубок CEV

В мужском Кубке CEV турнир остановлен на стадии 1/2 финала. От России продолжали "Локомотив" (Новосибирск) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

В женском турнире казанское "Динамо" не доиграло 1/4 финала против итальянского клуба "Унет-Ямамай".