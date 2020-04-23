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Источник Правда.Ру

Черезов объяснил решение о досрочных выборах главы СБР

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов рассказал о заседании, на котором было решено провести внеочередную выборную конференцию. На ней должны состояться выборы нового главы СБР.

Президентом союза сейчас является Владимир Драчёв. В интервью "Правде.Ру" он заявил, что не присутствовал на заседании правления и считает решение неправомерным.

"Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону", — приводит ТАСС слова Черезова.

сбр иван черезов владимир драчёв
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