Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов рассказал о заседании, на котором было решено провести внеочередную выборную конференцию. На ней должны состояться выборы нового главы СБР.

Президентом союза сейчас является Владимир Драчёв. В интервью "Правде.Ру" он заявил, что не присутствовал на заседании правления и считает решение неправомерным.

"Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону", — приводит ТАСС слова Черезова.