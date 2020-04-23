УЕФА решил досрочно произвести выплаты клубам за Евро-2020

УЕФА на заседании исполнительного комитета принял решение незамедлительно выплатить клубам компенсацию за Евро-2020. Так в союзе хотят поддержать команды во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА.

Выплаты клубам назначены за участие футболистов в матчах отборочного турнира к Евро-2020 и Лиги наций. Компенсацию получат команды, которые отпускали игроков в сборные.

Общая сумма компенсации составит 200 млн евро, из которых 70 приходится на отборочные турниры, а 130 — для клубов, футболисты которых примут участие в финальном турнире.

Выплаты получат 676 клубов

Выплаты за финальный турнир Евро-2020 будут произведены после его завершения. За отборочные турниры уже сейчас:

50 млн евро получат клубы, футболисты которых выступали в 39 сборных уже завершивших отбор (20 финалистов Евро-2020 и 19 команд, потерявших шансы попасть в финальную часть);

17,7 млн евро получат клубы, которые отпускали футболистов в 16 сборных, продолжающих борьбу за финальную часть Евро-2020;

2,7 млн евро получат клубы, которые отпустят игроков в эти 16 сборных на стыковые матчи (выплаты произведут осенью).

Таким образом, за отборочные турниры Евро-2020 выплаты получат 676 клубов. Размер выплаты составит от 3 200 до 630 000 евро.