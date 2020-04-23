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УЕФА назвал окончательный срок завершения чемпионатов

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА провёл заседание исполнительного комитета организации, на котором был обозначен срок завершения национальных чемпионатов. План доигровки турниров лиги должны предоставить до 27 мая, сообщает Sport Mediaset.

На исполкоме принято решение о том, что национальные чемпионаты должны быть завершены до 3 августа. УЕФА предлагает лигам доиграть сезон в любом виде — мини-турнирах, плей-офф или внедрить стыковые матчи.

В том случае если федерация не сможет доиграть сезон из-за ситуации с пандемией коронавируса, у лиг будет право завершить его досрочно.

уефа футбол
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