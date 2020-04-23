УЕФА провёл заседание исполнительного комитета организации, на котором был обозначен срок завершения национальных чемпионатов. План доигровки турниров лиги должны предоставить до 27 мая, сообщает Sport Mediaset.
На исполкоме принято решение о том, что национальные чемпионаты должны быть завершены до 3 августа. УЕФА предлагает лигам доиграть сезон в любом виде — мини-турнирах, плей-офф или внедрить стыковые матчи.
В том случае если федерация не сможет доиграть сезон из-за ситуации с пандемией коронавируса, у лиг будет право завершить его досрочно.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.