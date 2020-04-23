Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что 23 апреля заседание правления СБР запланировано не было.
Ранее на сайте организации появилось сообщение о том, что правлением было принято решение о проведении внеочередной выборной конференции.
"Я сам только из прессы узнаю об этом. Вообще не было запланировано никаких заседаний правления, тем более не обсуждались вопросы вынесения каких-то конференций. Кто-то внутри правления пытается сделать деструктивную позицию. Ладно, разберемся, посмотрим", — заявил Драчёв.
"По уставу немножко по-другому идет работа: сначала идет заявление президента или 2/3 федерации, потом уже правление принимает решение по созыву новой конференции. Я вообще сегодня не присутствовал на этом правлении. Во-вторых, где оно проходило и каким образом. У нас вообще в планах не было никаких проведений. Поэтому не могу пока понять, кто и что проводил", — сказал Драчёв.
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