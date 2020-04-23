Владимир Драчёв: "Решение правления СБР принято не по уставу"

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что 23 апреля заседание правления СБР запланировано не было.

Ранее на сайте организации появилось сообщение о том, что правлением было принято решение о проведении внеочередной выборной конференции.

"Я сам только из прессы узнаю об этом. Вообще не было запланировано никаких заседаний правления, тем более не обсуждались вопросы вынесения каких-то конференций. Кто-то внутри правления пытается сделать деструктивную позицию. Ладно, разберемся, посмотрим", — заявил Драчёв.

Глава СБР заявил, что решение правления было выпущено не по уставу организации