Берлускони призвал доиграть футбольный сезон после лета

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони высказал свою позицию по поводу футбольного сезона. Все национальные чемпионаты, кроме белорусского, были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

УЕФА настаивает на том, что чемпионаты должны быть доиграны. Вместе с тем союз не будет применять санкции к лигам в случае их досрочной остановки.

По мнению Берлускони, о том, чтобы доиграть сезон, необходимо говорить после лета.

"Я не собираюсь недооценивать важность футбола, но сейчас хочу сказать, что спорт — не самое неотложное дело. Не думаю, что вопрос о возобновлении чемпионата Италии — самый главный. Играть без болельщиков печально, да и сами футболисты в любом случае будут контактировать между собой. Так что я думаю, что лучше обсудить вопрос возобновления сезона после лета", — приводит Calciomercato слова Берлускони.

23 апреля УЕФА проведёт заседание исполкома организации по поводу пандемии коронавируса.