Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева в новом сезоне не будет выступать за калининградский "Локомотив". Волейболистка выступала в составе команды с января 2020 года.
Клуб поблагодарил Кошелеву за выступления и вклад в успех команды.
"Доигровщица сборной России, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева, которая не так давно присоединилась к команде, не будет играть за "Локо" в следующем сезоне. Мы благодарны и признательны Тане за тот вклад и позитив, который она внесла в успех команды. Желаем ей достижения своих целей и дальнейшего карьерного развития!" — говорится в сообщении "Локо" в Instagram.
Кошелева с 2005 по 2016 год выступала в российских клубах:
До перехода в "Локомотив" россиянка играла за границей:
Кошелева провела 151 матч в сборной России, набрав 2148 очков. Она завоевала несколько наград с командой:
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