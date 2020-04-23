Кошелева покинула калининградский "Локомотив"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева в новом сезоне не будет выступать за калининградский "Локомотив". Волейболистка выступала в составе команды с января 2020 года.

Клуб поблагодарил Кошелеву за выступления и вклад в успех команды.

"Доигровщица сборной России, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева, которая не так давно присоединилась к команде, не будет играть за "Локо" в следующем сезоне. Мы благодарны и признательны Тане за тот вклад и позитив, который она внесла в успех команды. Желаем ей достижения своих целей и дальнейшего карьерного развития!" — говорится в сообщении "Локо" в Instagram.

Кошелева в России

Кошелева с 2005 по 2016 год выступала в российских клубах:

"Динамо" (Москва);

"Динамо" (Казань);

"Динамо" (Краснодар);

"Заречье-Одинцово".

Кошелева за границей

До перехода в "Локомотив" россиянка играла за границей:

"Эджзаджибаши" (Турция);

"Галатасарай" (Турция);

"Сеск" (Бразилия);

"Савио Дель Бене" (Италия);

"Гуандун Эвергранд" (Китай).

Кошелева в сборной

Кошелева провела 151 матч в сборной России, набрав 2148 очков. Она завоевала несколько наград с командой: