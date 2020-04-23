Союз биатлонистов России проведёт досрочные выборы главы организации

Союз биатлонистов России (СБР) объявил о досрочных выборах президента организации. На сегодняшнем заседании правления былоп принято решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

Главой СБР на данный момент является Владимир Драчёв. Он был выбран президентом в мае 2018 года. Срок полномочий истекает в 2022 году.

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции", - говорится в заявлении СБР.

Дата и место проведения конференции будет сообщено позже.