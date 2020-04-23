Тактаров ответил на оскорбления со стороны Емельяненко

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о своей реакции на оскорбления со стороны Александра Емельяненко. Конфликт между двумя спортсменами разгорелся в Instagram.

Тактаров ранее нелестно отозвался о жителях Кавказа, на что Емельяненко оскорбил его, использовав крепкие выражения. Пост Александра в Instagram понравился Хабибу Нурмагомедову.

"Этого гражданина я вообще не считаю за человека. Когда мы встретимся, просто в темной комнате, чтобы никто не видел, то я разберусь. Там не такие силы, как у его брата, брат-то хоть чему-то научился. Я всегда заступался за него и вот дозаступался. Не делай добра — не получишь зла", — заявил Тактаров в Instagram.

Олег Тактаров

Тактаров в смешанных единоборствах активно выступал с 1993 по 1998 год. Он принял участие в трех турнирах UFC.

Также Тактаров является актёром. Он снялся в эпизодических ролях в Голливуде: