Волейболист Клюка объяснил, почему в регионах не любят Москву

Волейболист сборной России Егор Клюка рассказал об отношении в регионах к Москве. Уроженец Белоруссии с 2014 года выступает за воронежский "Факел".

По словам Клюки, всё внимание в России достаётся Москве.

"В регионах не все любят Москву, потому что все фанфары достаются ей. А остальные считают, что их города недооценивают. Но так устроено в России — все идет в Москву и потом уже что-то куда-то по чуть-чуть распределяется. Все внимание столице, остальным как придется. Поэтому вот так", — заявил Клюка.

Клюка в сборной России

Клюка выступает за сборную с 2015 года. Вместе с командой он выиграл: