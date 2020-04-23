Волейболист сборной России Егор Клюка рассказал об отношении в регионах к Москве. Уроженец Белоруссии с 2014 года выступает за воронежский "Факел".
По словам Клюки, всё внимание в России достаётся Москве.
"В регионах не все любят Москву, потому что все фанфары достаются ей. А остальные считают, что их города недооценивают. Но так устроено в России — все идет в Москву и потом уже что-то куда-то по чуть-чуть распределяется. Все внимание столице, остальным как придется. Поэтому вот так", — заявил Клюка.
Клюка выступает за сборную с 2015 года. Вместе с командой он выиграл:
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