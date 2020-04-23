"Спартак" готов отдать "Открытие-Арену" для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб готов предоставить стадион медикам для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Ранее многие футбольные клубы поступили подобным образом.

Так, "Реал" предоставил стадион "Сантьяго Бернабеу" под склад, а "Челси" Романа Абрамовича бесплатно поселил врачей в отеле на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, "Открытие-Арена" может использоваться для помощи медикам в различных направлениях", — приводит ТАСС слова Цорна.

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