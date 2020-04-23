Состояние владельца донецкого "Шахтера" с 2013 года снизилось на 80%

Владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов с 2013 года потерял 80% своего состояния. Семь лет назад его активы оценивались в 22,4 млрд долларов.

Сейчас состояние Ахметова составляет 4,35 млрд доллара. Бизнесмен занимает 435-е место в мире среди миллиардеров, сообщает Bloomberg.

По информации издания, к потере привёл экономический кризис на Украине. Основные отрасли работы Ахметова — металлургия, энергетика — находятся в кризисе.

Так, компания ДТЭК имеет долг в 1 млрд долларов. Ранее был остановлен холдинг "Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. сотрудников.