Емельяненко послушал Кадырова и побрился налысо

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко последовал примеру главы Чечни Рамзана Кадырова и побрил голову наголо. Спортсмены опубликовал видео процесса стрижки в Instagram.

Ранее главу Чечни попросили открыть парикмахерские, которые приостановили работу на время пандемии COVID-19. В ответ на это Кадыров призвал делать стрижку самостоятельно и побрил голову налысо.

Емельяненко давно дружит с Кадыровым. Борец находился в Чечне, где готовился к поединку Магомедом Исламовым. Бой был отменён из-за пандемии.