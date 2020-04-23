Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко последовал примеру главы Чечни Рамзана Кадырова и побрил голову наголо. Спортсмены опубликовал видео процесса стрижки в Instagram.
Ранее главу Чечни попросили открыть парикмахерские, которые приостановили работу на время пандемии COVID-19. В ответ на это Кадыров призвал делать стрижку самостоятельно и побрил голову налысо.
Емельяненко давно дружит с Кадыровым. Борец находился в Чечне, где готовился к поединку Магомедом Исламовым. Бой был отменён из-за пандемии.
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Парикмахерские закрыты, а стричься надо! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma #стрижка
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