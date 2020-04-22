Опубликован календарь турниров серии "Челленджер"

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал расписание турниров серии "Челленджер". Фигуристы стартуют в Пекине с 9 по 13 сентября. Всего будет проведено 10 турниров серии.

Серия "Челленджер" сезона-2020/21