Опубликован календарь турниров серии "Челленджер"
Международный союз конькобежцев (ISU) назвал расписание турниров серии "Челленджер". Фигуристы стартуют в Пекине с 9 по 13 сентября. Всего будет проведено 10 турниров серии.
Серия "Челленджер" сезона-2020/21
- Пекин (Китай) — 9-13 сентября;
- Оквилл (Канада) — 17-19 сентября;
- Братислава (Словакия) — 16-19 сентября;
- Оберстдорф (Германия) — 23-26 сентября;
- Эспоо (Финляндия) — 8-11 октября;
- Будапешт (Венгрия) — 15-17 октября;
- Алматы (Казахстан) — 29 октября — 1 ноября;
- Варшава (Польша) — 12-15 октября;
- Инсбрук (Австрия) — 23-30 ноября;
- Загреб (Хорватия) — 2-5 декабря.