Бывший вратарь "Спартака" Гашек станет кандидатом в президенты Чехии

Бывший хоккеист сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что надеется принять участие в выборах президента страны. Голосование намечено на 2023 год.

"Это еще большой вопрос, но я действительно думаю об этом", — приводит чешское издание Sport слова Гашека.

Доминик Гашек

Гашек в своей карьере играл за чешские, американские клубы, а также московский "Спартак". В составе красно-белых чех завершил карьеру в 2011 году.

На счету Гашека два Кубка Стэнли в составе "Детройта". В 1998 году в Нагано он завоевал золото Олимпиады.