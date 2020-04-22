Бывший хоккеист сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что надеется принять участие в выборах президента страны. Голосование намечено на 2023 год.
"Это еще большой вопрос, но я действительно думаю об этом", — приводит чешское издание Sport слова Гашека.
Гашек в своей карьере играл за чешские, американские клубы, а также московский "Спартак". В составе красно-белых чех завершил карьеру в 2011 году.
На счету Гашека два Кубка Стэнли в составе "Детройта". В 1998 году в Нагано он завоевал золото Олимпиады.
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