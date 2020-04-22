Минспорта Италии не разрешило проводить тренировки футбольным командам

Федерация футбола Италии и представители высшего дивизиона чемпионата Серии А провели совещание с министерством спорта. Сторонам не удалось прийти к соглашению по поводу тренировок футбольных команд, сообщает La Repubblica.

21 апреля клубы Серии А приняли решение доиграть сезон, но дата возобновления турнира не называлась. Команды хотели начать тренировки 4 мая, но решения минспорта пока нет.

Министр спорта Винченцо Спадафорой на встрече заявил, что возобновление процесса должно быть согласован с министерством здравоохранения и научно-техническим комитетом правительства.