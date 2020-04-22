Феттель считает насмешкой предложение Ferrari

Чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель остался недоволен предложением Ferrari по новому контракту. Ранее команда направила соглашение, в котором зарплата чемпиона на следующий сезон составляет 12 млн евро, сообщает F1-Insider.

Кроме суммы, Феттелю не нравится срок контракта — один год. Ранее немец получал 40 млн евро.

"Это насмешка? Я всегда имел дело только с трехлетними контрактами. Я опытен, но не стар", — заявил Феттель.

Феттель перешёл в Ferrari из Red Bull в 2015 году. Он выиграл четыре чемпионских титула до перехода.