Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал о том, как у него сложились отношения с сокамерниками. Футболист 10 октября 2018 года был помещён в СИЗО после двух драк в центре Москвы.
В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии. 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО.
"Поддерживаю ли связь с теми, с кем меня свела судьба в тех местах? Да, многие ребята уже освободились. Не могу сказать, что мы стали большими друзьями по жизни, но у нас было много общих игр и тренировок, среди них много порядочных людей, с которыми можно легко найти общий язык", — рассказал Кокорин в интервью порталу bobsoccer. ru.
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