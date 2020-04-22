Кокорин завёл новых друзей в колонии

Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал о том, как у него сложились отношения с сокамерниками. Футболист 10 октября 2018 года был помещён в СИЗО после двух драк в центре Москвы.

В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии. 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО.