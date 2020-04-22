CIES подсчитала число российских футболистов, выступающих за границей

CIES Football Observatory провела исследование мирового футбольного рынка. Специалисты подсчитали количество игроков, которые являются легионерами.

Лидирует по количеству футболистов, выступающих за границей, Бразилия. В клубах других стран выступают 1600 бразильцев.

Также в первой тройке французы и аргентинцы. Остальные страны отстают значительно.

Лидеры по количеству легионеров

Бразилия — 1600 футболистов. Франция — 1027. Аргентина — 972. Англия — 565. Испания — 559. Сербия — 521. Германия — 480. Колумбия — 467. Хорватия — 446. Нигерия — 399.

Российские футболисты-легионеры

Россия среди стран-экспортёров футболистов занимает 19 место. За границей выступают 230 российских игроков. Из них 201 футболист представляют команды из высших дивизионов.

Основные направления миграции российских футболистов — Армения, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.