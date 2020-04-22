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Источник Правда.Ру

CIES подсчитала число российских футболистов, выступающих за границей

Спорт » Командные виды » Футбол

CIES Football Observatory провела исследование мирового футбольного рынка. Специалисты подсчитали количество игроков, которые являются легионерами.

Лидирует по количеству футболистов, выступающих за границей, Бразилия. В клубах других стран выступают 1600 бразильцев.

Также в первой тройке французы и аргентинцы. Остальные страны отстают значительно.

Лидеры по количеству легионеров

  1. Бразилия — 1600 футболистов.
  2. Франция — 1027.
  3. Аргентина — 972.
  4. Англия — 565.
  5. Испания — 559.
  6. Сербия — 521.
  7. Германия — 480.
  8. Колумбия — 467.
  9. Хорватия — 446.
  10. Нигерия — 399.

Российские футболисты-легионеры

Россия среди стран-экспортёров футболистов занимает 19 место. За границей выступают 230 российских игроков. Из них 201 футболист представляют команды из высших дивизионов.

Основные направления миграции российских футболистов — Армения, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Темы рпл футбол чемпионат россии по футболу
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