CIES Football Observatory провела исследование мирового футбольного рынка. Специалисты подсчитали количество игроков, которые являются легионерами.
Лидирует по количеству футболистов, выступающих за границей, Бразилия. В клубах других стран выступают 1600 бразильцев.
Также в первой тройке французы и аргентинцы. Остальные страны отстают значительно.
Россия среди стран-экспортёров футболистов занимает 19 место. За границей выступают 230 российских игроков. Из них 201 футболист представляют команды из высших дивизионов.
Основные направления миграции российских футболистов — Армения, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.
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