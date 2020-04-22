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Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге поделят на восемь арен

Спорт » Командные виды » Футбол

Трибуны стадиона "Екатеринбург Арена", которые были временно возведены для чемпионата мира-2018, будут демонтированы в этом году. Затем места будут распределены на восемь других арен.

"Проектными решениями предусмотреть демонтаж сборно-разборных трибун с возможностью их дальнейшего повторного монтажа (перечень получателей временных трибун в количестве 12 000 зрительских мест)", — говорится в документации Свердловской области.

Трибуны получат следующие объекты:

  • футбольное поле ледовой арены имени Александра Козицына в Верхней Пышме;
  • стадион "Труд" в Полевском;
  • стадион "Космос" в Каменске-Уральском;
  • стадион "Центральный" в Красноуфимске;
  • физкультурно-спортивный центр в Верхней Синячихе;
  • стадион "Энергия" в Березовском;
  • стадион "Колос" в Талице.
футбол
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