Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге поделят на восемь арен

Трибуны стадиона "Екатеринбург Арена", которые были временно возведены для чемпионата мира-2018, будут демонтированы в этом году. Затем места будут распределены на восемь других арен.

"Проектными решениями предусмотреть демонтаж сборно-разборных трибун с возможностью их дальнейшего повторного монтажа (перечень получателей временных трибун в количестве 12 000 зрительских мест)", — говорится в документации Свердловской области.

Трибуны получат следующие объекты: