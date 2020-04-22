Трибуны стадиона "Екатеринбург Арена", которые были временно возведены для чемпионата мира-2018, будут демонтированы в этом году. Затем места будут распределены на восемь других арен.
"Проектными решениями предусмотреть демонтаж сборно-разборных трибун с возможностью их дальнейшего повторного монтажа (перечень получателей временных трибун в количестве 12 000 зрительских мест)", — говорится в документации Свердловской области.
Трибуны получат следующие объекты:
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