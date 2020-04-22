Нурмагомедов может сменить весовую категорию в UFC

Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес заявил, что Хабиб Нурмагомедов может перейти в другую весовую категорию. По словам наставника россиянина, он хорошо проявит себя в среднем весе.

"Хабиб проявил бы себя потрясающе. Вопрос лишь в том, захочет ли он этого, решится ли так поступить. Но он мог бы проявить себя великолепно. В какой весовой категории? Считаю, он способен драться в 185 фунтах — да, вот настолько он хорош", — заявил Мендес в YouTube.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Он провёл три защиты пояса.