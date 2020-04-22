ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить турниры до 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендацию для УЕФА из-за пандемии коронавируса. Союзу посоветовали не проводить турниры до 2021 года, сообщает бразильский журнал Placar.

Рекомендация была озвучена 16 апреля, когда УЕФА проводил заседание с национальными ассоциациями по поводу завершения сезона. Два эпидемиолога заявили руководству, что в случае возобновления Лиги чемпионов или Лиги Европы существует вероятность повторной волны заражения.

В УЕФА отказались от такого варианта и рекомендовали ассоциациям до конца доиграть чемпионаты. Еврокубки планируется завершить в августе.

Так, чемпионат Германии может стартовать уже 9 мая. Матчи будут проходить без зрителей.