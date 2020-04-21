УЕФА разрешил не доигрывать чемпионаты: санкций не будет

УЕФА провёл совещание с представителями 55 национальных ассоциаций по поводу завершения сезона в условиях пандемии коронавируса. Союз представил несколько вариантов календаря.

УЕФА выпустил рекомендацию доиграть национальные лиги и кубки, но вместе с тем разрешил не делать этого в исключительных ситуациях.

"Некоторые особые случаи рассмотрят после того, как будут разработаны принципы допуска в европейские соревнования, если турниры будут отменены", - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА пригрозил санкциями лигам, которые объявят о досрочном завершении сезона заранее. В Бельгии было вынесено решение о полной остановке чемпионата, которое не было поддержано УЕФА.

Решение лиги должно быть утверждено общим собранием клубов. УЕФА мог в таком случае не допустить бельгийские команды к соревнованиям. Сейчас это ограничение снято.