"Барселона" объявила о договорённости со спонсором о продаже названия стадиона "Камп Ноу". Это произойдёт впервые за 63-летнюю историю арены, сообщает пресс-служба клуба.
Стадион в Каталонии является самым большим в Европе и вмещает 99 тыс. зрителей. Сделка должна быть заключена в течение недели, а затем контракт необходимо утвердить общим собранием членов клуба. Ожидается, что вывеска стадиона сменится в октябре.
"Впервые кто-то получит возможность разместить свое имя на "Камп Ноу", и доходы пойдут на благо всему человечеству, а не только "Барсе", — заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер.
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