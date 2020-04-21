"Барселона" впервые в истории продаст название стадиона "Камп Ноу"

"Барселона" объявила о договорённости со спонсором о продаже названия стадиона "Камп Ноу". Это произойдёт впервые за 63-летнюю историю арены, сообщает пресс-служба клуба.

Стадион в Каталонии является самым большим в Европе и вмещает 99 тыс. зрителей. Сделка должна быть заключена в течение недели, а затем контракт необходимо утвердить общим собранием членов клуба. Ожидается, что вывеска стадиона сменится в октябре.