Российский боксёр Денис Лебедев заявил, что хотел бы стать депутатом Госдумы. Сейчас бывший чемпион WBA и IBF является муниципальным депутатом города Чехов.
"Сейчас я только учусь работать на этом поприще, но у меня есть мнение по некоторым вопросам. Если когда-нибудь удастся занять пост в Государственной думе, то я бы с радостью поделился своим мнением. Думаю, многие поддержали бы", - приводит RT слова Лебедева.
Лебедев выступал в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях. На профессиональном ринге он провёл 35 боёв, в которых одержал 32 победы.
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