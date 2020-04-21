Боксёр Лебедев собрался в Госдуму

Российский боксёр Денис Лебедев заявил, что хотел бы стать депутатом Госдумы. Сейчас бывший чемпион WBA и IBF является муниципальным депутатом города Чехов.

"Сейчас я только учусь работать на этом поприще, но у меня есть мнение по некоторым вопросам. Если когда-нибудь удастся занять пост в Государственной думе, то я бы с радостью поделился своим мнением. Думаю, многие поддержали бы", - приводит RT слова Лебедева.

Денис Лебедев

Лебедев выступал в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях. На профессиональном ринге он провёл 35 боёв, в которых одержал 32 победы.