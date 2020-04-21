Гончар высказался о спортсменах, критикующих политиков России

Бывший хоккеист НХЛ Сергей Гончар заявил, что не собирается комментировать действия российских политиков, так как не разбирается в этой теме. Спортсменов, которые критикую власти России, он призвал поступать так же.

По словам Гончара, некоторые высказывания его удивляют и умиляют.

"Когда спортсменов критикуют, то они говорят: "Ну вот лежит диванный аналитик, все знает и все понимает". Когда спортсмены, не работая в политике, не зная ситуации изнутри, не имея статистики, не имея всех фактов, говорят о политике, то меня все время это удивляет и умиляет", — заявил Гончар в интервью РБК.

Сергей Гончар

Российский защитник сейчас работает тренером "Питтсбурга". В НХЛ он провёл 1301 матч и стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Пингвинз".

За сборную России с 1996 по 2010 год Гончар отыграл 52 матча, в которых набрал 22 очка.