Финансирование Универсиады-2023 сокращено на 800 млн

Власти Свердловской области сократили финансирование подготовки Екатеринбурга к Универсиаде-2023 более чем на 800 млн рублей. Решение огласила и. о. министра финансов региона Светлана Климук, сообщает ТАСС.

Сокращено финансирование многофункциональных комплексов жилой зоны (471 млн рублей) и строительства общежитий (346,7 млн рублей). Решение принято из-за ситуации с коронавирусом: сэкономленные средства перераспределят на другие отрасли.

Сокращение финансирования Универсиады позволит региону обеспечить выплаты детям от трёх до семи лет, предусмотренные бюджетом.