Драчёв голосовал против тренерского штаба Польховского

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о своей позиции по тренерскому штабу национальной команду. 20 апреля правление СБР утвердило состав тренеров на сезон-2020/21, который был представлен новым главным тренером Валерием Польховским.

По словам Драчёва, он голосовал против назначения Владимира Королькевича в женскую команду, а Роберта Кабукова - в мужскую.

"Конечно, я голосовал против. Точного распределения голосов не могу сказать", - приводит ТАСС слова Драчёва.

Ранее о голосовании против кандидатур Польховского заявил другой член правления Сергей Чепиков. В состав руководящего органа СБР входят ещё восемь человек:

Юрий Векшин;

Алексей Ермашов;

Андрей Левунин;

Виктор Майгуров;

Алексей Нуждов;

Сергей Тарасов;

Иван Черезов;

Владимир Якушев.

Состав тренерского штаба сборной России должен быть утверждён министерством спорта до 27 апреля.