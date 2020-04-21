Генеральный директор "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге Владимир Литвинов сообщил, что стадион потерпел убытки в районе 20 млн рублей из-за переноса Евро-2020. Компенсацию до конца апреля должен выплатить УЕФА.
Убытки возникли после отмены матчей в этом году, к которым арена готовилась.
"Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме", — сказал Литвинов в интервью ТАСС.
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