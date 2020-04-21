"Газпром Арена" ждёт компенсации от УЕФА за перенос Евро-2020

Генеральный директор "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге Владимир Литвинов сообщил, что стадион потерпел убытки в районе 20 млн рублей из-за переноса Евро-2020. Компенсацию до конца апреля должен выплатить УЕФА.

Убытки возникли после отмены матчей в этом году, к которым арена готовилась.