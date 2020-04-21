"Краснодар" может купить защитника "Фейеноорда" Хапса

Футбольный клуб "Краснодар" претендует на защитника "Фейеноорда" Ридгесиано Хапса. Переход футболиста в другой клуб называют неизбежным, им также интересуются в Турции, сообщает FeyenoordTM.

Вариант с "Краснодаром" считается более предпочтительным, так как у клубов налажен контакт — в 2019 году из "Фейеноорда" в Россию переехал Тонни Вильена.

Ридгесиано Хапс

Футболист является воспитанником голландского клуба АЗ. Кроме клуба из Алкмаара, он выступал за "Гоу Эхед Иглс".

В этом сезоне Хапс провёл в составе "Фейеноорда" 16 матчей. Он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.