Загитова опустилась на восьмое место рейтинга ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал рейтинг фигуристок. В нём учтены результаты девушек в прошлом и позапрошлом (70%) сезонах.

Лидирует в списке японка Рика Кихира, второй идёт американка Брэди Теннел.

Лучшая из россиянок — Анна Щербакова - занимает третье место. Александра Трусова идёт четвёртой, Алёна Косторная - шестой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опустилась на восьмое место. Девушка не выступала в 2020 году на соревнованиях под эгидой ISU.

Рейтинг фигуристок ISU