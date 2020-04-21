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Боксёр Ковалёв назвал коронавирус "замутом" верхушек

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боксёр Сергей Ковалёв высказал своё мнение о пандемии коронавируса COVID-19. Бывший чемпион мира заявил, что это не просто информационная атака, но сам вирус создан искусственно.

"Понятно, что это "замут" верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака", - заявил Ковалёв.

По последним данным, в мире почти 2,5 млн зараженных COVID-19. Зафиксировано более 170 тыс. смертельных случаев. Вылечилось более 650 тыс. человек.

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