Опубликовано последнее видео футболиста Самохвалова перед смертью

В Instagram появилось последнее видео защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова, который 20 апреля скончался во время тренировки. 22-летний футболист проводил индивидуальное занятие во время самоизоляции.

Позже сообщалось, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. У футболиста осталась жена и сын.

"Вчера защитник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей", — подписано видео в паблике 433.

"Казанка" — это фарм-клуб "Локомотива". Команда выступает в ПФЛ и состоит из воспитанников академии железнодорожников.

Самохвалов провёл более 50 матчей в ПФЛ, но в основную команду не привлекался.