Овечкин назвал условие завершения карьеры

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о том, когда планирует завершить карьеру. 34-летний игрок "Вашингтон Кэпиталз" сообщил, что для выхода на лёд ему нужно получать от этого удовольствие.

Овечкин заявил, что контракт с "Вашингтон Кэпиталз" может быть продлён в следующем году. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2020/21.

"У меня есть еще год контракта после истечения этого сезона. Посмотрим. Я здоров и все еще получаю удовольствие от игры. Как только я перестану получать его, я не стану обманывать хоккей", — заявил Овечкин пресс-службе НХЛ.

Капитан "Кэпиталз" добавил, что не хочет занимать чьё-либо место из-за своих прошлых заслуг. Форвард на данный момент занимает восьмое место в списке снайперов НХЛ за всю историю.

Овечкина называют претендентом на то, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Лучшие снайперы в истории НХЛ