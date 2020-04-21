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Источник Правда.Ру

НХЛ отказалась регистрировать контракт Григоренко с "Коламбусом"

Спорт » Командные виды » Хоккей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказала "Коламбус Блю Джэкетс" в регистрации контракта российского нападающего Михаила Григоренко. Пресс-служба клуба сообщила, что это технический момент и соглашение заново будет подано 1 июля.

Григоренко и "Коламбус" подписали контракт на один сезон. Соглашение было отклонено из-за недопонимания по срокам регистрации, что связано с остановкой НХЛ из-за пандемии коронавируса.

"Мы связались с лигой и Дэном Мильштейном, агентом Григоренко. Повторно контракт будет подан 1 июля", — говорится в сообщении "Коламбуса".

Григоренко в НХЛ

Хоккеист в 17-летнем возрасте попал в "Квебек Рэмпартс" из молодежной канадской лиги. Спустя год был выбран "Баффало Сейбрз" на драфте НХЛ.

Кроме "Баффало", выступал за "Колорадо Эвеланш". Всего в НХЛ провёл 217 матчей, в которых набрал 64 (22 шайбы+42 передачи) очка.

Григоренко в КХЛ

В 2017 году вернулся в Россию и выступал за ЦСКА. В КХЛ провёл 147 матчей, в которых набрал 116 (46+70) очков.

С армейцами завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

Григоренко в сборной России

Форвард регулярно выступал за юниорские и молодёжную сборные России. В 2018 году дебютировал в составе национальной команды.

В активе Григоренко 24 матча в основной команде, девять шайб и семь передач. Вместе с командой он выиграл:

  • золото Олимпийских игр 2018;
  • бронзу чемпионата мира 2019.
Темы нхл хоккей хк цска коламбус блю джэкетс
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