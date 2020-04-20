Туктамышева сняла брекеты и показала свою улыбку

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к своим болельщикам в Instagram. Сегодняшний день девушка назвала самым счастилвым в последние 9 месяцев.

"Детки, сегодня супердень! Ждала его почти 9 месяцев, как думаете почему?" — написала девушка, поделившись фото со своей улыбкой.

Некоторые подписчики предположили, что Туктамышева забеременела. Но на самом деле фигуристка сняла брекеты, которые носила 9 месяцев.

Кроме того, девушка в сториз написала, что первые дни будет "улыбаться как идиот".