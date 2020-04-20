Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что спортсмены, которые не согласны с назначением штаба команды, могут готовиться отдельно. Ранее против работы с женской командой Владимира Королькевича выступили Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Сегодня правление СБР проголосовало за список Польховского, где наставниками женской и мужской команд значатся Королькевич и Роберт Кабуков. До 27 апреля должно пройти согласование тренерского штаба с министерством спорта. В тот же день тренеры обязаны предоставить правлению на утверждение состав команды для целенаправленной подготовки.
"Если некоторые спортсмены и спортсменки не хотят готовиться с тренерами, которые утверждены СБР и, возможно, будут утверждены министерством спорта, они могут сами готовиться. Мы предоставим максимум условий, критерии отбора - присоединяйтесь и работайте, но только за свой счет или за счет территории, спонсора. Мы дадим возможность проявить себя каждому спортсмену. Не считаю, что будут противоречия, если мы объединимся под одной целью - завоевания медалей, то их не будет, а с теми, кто не с нами, нам не по пути", - приводит ТАСС слова Польховского.
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