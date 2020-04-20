Польховский посоветовал Мироновой и Куклиной тренироваться за свой счёт

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что спортсмены, которые не согласны с назначением штаба команды, могут готовиться отдельно. Ранее против работы с женской командой Владимира Королькевича выступили Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Сегодня правление СБР проголосовало за список Польховского, где наставниками женской и мужской команд значатся Королькевич и Роберт Кабуков. До 27 апреля должно пройти согласование тренерского штаба с министерством спорта. В тот же день тренеры обязаны предоставить правлению на утверждение состав команды для целенаправленной подготовки.