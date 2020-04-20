Футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Испании, сравнил чемпионаты Белоруссии и России. По его словам, люди, которые смеются над белорусским турниром, ничего не понимают в футболе.
Чемпионат Белоруссии остаётся единственным в Европе, который проводится на фоне пандемии коронавируса COVID-19. С середины марта состоялось пять туров Высшей лиги, следующий запланирован на 24-26 апреля.
"Нравится, что говорят про Белоруссию. "Что за фигню мы смотрим". А "Слуцк" с минимальным бюджетом идёт на первом месте. Да половина из тех, кто смеётся, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нём заработать", — заявил Селюк в интервью "Чемпионату".
По мнению агента, чемпионат России недалеко ушёл от белорусского. Селюк считает, что среди российских клубов выделяется только "Краснодар".
"Понятно, что если чемпионат Белоруссии говно, то чемпионат России — это говно в обёрточке. "Краснодар" идёт правильным путём. Но вот это "все должны быть россияне" или чуть ли не из одного города. Покажите мне, кто из состава академии "Барселоны" играет в основе?" — сказал Селюк.
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