Агент Селюк обозвал чемпионат России

Футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Испании, сравнил чемпионаты Белоруссии и России. По его словам, люди, которые смеются над белорусским турниром, ничего не понимают в футболе.

Чемпионат Белоруссии остаётся единственным в Европе, который проводится на фоне пандемии коронавируса COVID-19. С середины марта состоялось пять туров Высшей лиги, следующий запланирован на 24-26 апреля.

"Нравится, что говорят про Белоруссию. "Что за фигню мы смотрим". А "Слуцк" с минимальным бюджетом идёт на первом месте. Да половина из тех, кто смеётся, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нём заработать", — заявил Селюк в интервью "Чемпионату".

По мнению агента, чемпионат России недалеко ушёл от белорусского. Селюк считает, что среди российских клубов выделяется только "Краснодар".