Решение по тренерам сборной России по биатлону принято не единогласно

Член правления СБР Сергей Чепиков рассказал о голосовании по тренерскому штабу сборной России. По его словам, назначение наставников мужской и женской команд — Роберта Кабукова и Владимира Королькевич — прошло не единогласно.

Так, сам Чепиков голосовал против этих кандидатур. Ранее чемпион мира предлагал назначить главным тренером команды президента СБР Владимира Драчева, а не Валерия Польховского.

Польховский предложил Кабукова и Королькевича, решение было принято. Согласование с министерством спорта должно состояться до 27 апреля.