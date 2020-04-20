Член правления СБР Сергей Чепиков рассказал о голосовании по тренерскому штабу сборной России. По его словам, назначение наставников мужской и женской команд — Роберта Кабукова и Владимира Королькевич — прошло не единогласно.
Так, сам Чепиков голосовал против этих кандидатур. Ранее чемпион мира предлагал назначить главным тренером команды президента СБР Владимира Драчева, а не Валерия Польховского.
Польховский предложил Кабукова и Королькевича, решение было принято. Согласование с министерством спорта должно состояться до 27 апреля.
"Решение было принято не единогласно. Лично я голосовал против этих кандидатур. Почему? Я уже объяснял ранее. Сейчас в такой сложной ситуации не хочется выносить всю полемику на публику. Решение было принято и всё", — заявил Чепиков в интервью Sport24.
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