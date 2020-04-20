Гран-при Испании "Формулы-1" может состояться без зрителей

В Испании готовы провести этап гонок "Формулы-1" без зрителей. Гран-при был запланирован на 8-10 мая, но перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

На данный момент перенесены все этапы по июнь. Дата старта сезона-2020 пока не определена.

По словам директора автодрома в Барселоне Хоан Фонтсере, "Формула-1" рассматривает несколько вариантов возобновления сезона — от лета до сентября. Руководство гонок рассматривает возможность закрытых гонок.