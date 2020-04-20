В Испании готовы провести этап гонок "Формулы-1" без зрителей. Гран-при был запланирован на 8-10 мая, но перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
На данный момент перенесены все этапы по июнь. Дата старта сезона-2020 пока не определена.
По словам директора автодрома в Барселоне Хоан Фонтсере, "Формула-1" рассматривает несколько вариантов возобновления сезона — от лета до сентября. Руководство гонок рассматривает возможность закрытых гонок.
"Нас спрашивали, сможем ли мы провести этап при пустых трибунах, если чемпионат начнется летом. Мы ответили утвердительно. С одной стороны, это позволит нам принять гонку в этом году, с другой — получить большую уверенность при переговорах о Гран-при в 2021-м", — приводит Marca слова Фонтсере.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.